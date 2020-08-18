Семь футболистов «Интера» вошли в команду недели Лиги Европы

на своем официальном сайте объявил команду недели в Лиге Европы, составленную по итогам полуфинальных матчей.

Отметим, что в состав вошли сразу семеро футболистов миланского «Интера», который накануне, 17 августа, разгромил донецкий «Шахтер» (5:0).

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Данило Д’Амброзио, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Серхио Регилон («Севилья»);

Полузащитники: Хесус Навас, Сусо (оба — «Севилья»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку (оба — «Интер»). 0