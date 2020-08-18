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    Семь футболистов «Интера» вошли в команду недели Лиги Европы

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    УЕФА на своем официальном сайте объявил команду недели в Лиге Европы, составленную по итогам полуфинальных матчей.

    Футболисты «Интера»
    Футболисты «Интера»

    Отметим, что в состав вошли сразу семеро футболистов миланского «Интера», который накануне, 17 августа, разгромил донецкий «Шахтер» (5:0).

    Символическая сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

    Защитники: Данило Д’Амброзио, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Серхио Регилон («Севилья»);

    Полузащитники: Хесус Навас, Сусо (оба — «Севилья»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

    Нападающие: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку (оба — «Интер»). 0

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