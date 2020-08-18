Семь футболистов «Интера» вошли в команду недели Лиги Европы

Футболисты «Интера»
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Отметим, что в состав вошли сразу семеро футболистов миланского «Интера», который накануне, 17 августа, разгромил донецкий «Шахтер» (5:0).
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);
Защитники: Данило Д’Амброзио, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Серхио Регилон («Севилья»);
Полузащитники: Хесус Навас, Сусо (оба — «Севилья»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку (оба — «Интер»). 0