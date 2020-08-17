Агент Миранчука подтвердил факт переговоров «Локо» с «Аталантой»

Алексей Миранчук
globallookpress.com
Ранее появилась информация, что у бергамского клуба запланирована встреча с представителем Миранчука.
«На данный момент есть только факт того, что "Аталанта" и "Локомотив" на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера.
Только после этого мы с игроком готовы получить и обсудить предложение итальянского клуба и принять то или иное решение.
На сегодня Алексей — футболист "Локомотива" и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», — приводит слова Шпинева «Чемпионат». 0