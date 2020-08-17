ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерЛига «Севильи». Нерешительность Сульшера и великолепный Буну отправили «МЮ» домой
  • 20:36
    • Агент Миранчука подтвердил факт переговоров «Локо» с «Аталантой»
  • 20:30
    • ЦСКА рассказал о характере травмы Дзагоева
  • 20:03
    • Новичок «Ювентуса» задержан пьяным за рулем
  • 19:51
    • «Динамо» усилилось хорватским полузащитником
  • 19:40
    • Тедеско пропустит матч «Уфа» — «Спартак»
    Все новости спорта

    Агент Миранчука подтвердил факт переговоров «Локо» с «Аталантой»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Аталанта Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, заявил, что московский ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу его клиента.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Ранее появилась информация, что у бергамского клуба запланирована встреча с представителем Миранчука.

    «На данный момент есть только факт того, что "Аталанта" и "Локомотив" на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера.

    Только после этого мы с игроком готовы получить и обсудить предложение итальянского клуба и принять то или иное решение.

  • «Локомотив» объявил о подписании Камано
  • Читайте по теме

    • На сегодня Алексей — футболист "Локомотива" и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», — приводит слова Шпинева «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры