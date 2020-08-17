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    «Локомотив» объявил о подписании Камано

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    Гвинейский нападающий Франсуа Камано перешел из «Бордо» в московский «Локомотив».

    Франсуа Камано
    Франсуа Камано

    Об этом сообщил официальный сайт «Локо».

    24-летний Камано заключил долгосрочный контракт. Детали не уточняются.

    За «Локо» он будет выступать под №25.

    «Я очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей "Локомотива", знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей», — сказал Камано.

    За «Бордо» Камано выступал с 2016 года. Всего провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач. 0

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