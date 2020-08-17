«Локомотив» объявил о подписании Камано

Гвинейский нападающийперешел изв московский

Об этом сообщил официальный сайт «Локо».

24-летний Камано заключил долгосрочный контракт. Детали не уточняются.

За «Локо» он будет выступать под №25.

«Я очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей "Локомотива", знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей», — сказал Камано.

За «Бордо» Камано выступал с 2016 года. Всего провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач. 0