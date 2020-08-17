«Севилья» — первая по числу финалов в еврокубках в XXI веке

обыграла(2:1) в полуфинале Лиги Европы и вышла в финал турнира.

В эту пятницу, 21 августа, в Кельне (Германия) на стадионе «Райн-Энерги», «Севилья» проведет свой 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает ее клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке, сообщает Time24.

Игроки «Севильи» выиграли пять финалов Лиги Европы в период с 2006 по 2016 год, что дало им право принять участие в финалах стольких же Суперкубков УЕФА, из которых они выиграли один, первый, и проиграли следующие четыре.

«Севилья» обошла по этому показателю мадридский «Реал», который сыграл 10 финалов в XXI веке. «Ливерпуль» занимает третье место с девятью финалами еврокубков. «Атлетико» и «Барселона» играли в финалах турниров по восемь раз. 0