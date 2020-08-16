«Краснодар-2» — «Торпедо»: счет матча 0:3, обзор голов

Московскоеодержало гостевую победу над(3:0) в матче 4-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей голами отличились полузащитник Равиль Нетфуллин (23-я минута), нападающий Игорь Лебеденко (64) и защитник Максим Шоркин (71).

На 83-й минуте защитник краснодарской команды Виталий Стежко получил прямую красную карточку.

«Торпедо» набрало 5 очков и поднялось на 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» с 4 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Торпедо» дома сыграет с «Балтикой», а «Краснодар-2» встретится с «Акроном». Оба матча пройдут 22 августа. 0