СМИ: «Барселона» уже приняла решение об увольнении Сетьена

отправит в отставку главного тренера команды. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

«"Барселона" уже приняла решение об увольнении Кике Сетьена после ужасного поражения от "Баварии". В следующем сезоне он не будет главным тренером команды», — написал Романо в Twitter.

Накануне «Барса» с разгромным счетом уступила «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 «сине-гранатовые» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».

61-летний Сетьен тренирует испанскую команду с января 2020-го. 0