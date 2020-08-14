«Барселона» — «Бавария»: счет матча 2:8, обзор голов

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» со счетом 8:2.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл немецкий клуб. После подачи с левого фланга в штрафную «Барселоны» Левандовски здорово сбросил мяч под удар Мюллеру и Томас выстрелом в касание поразил дальний угол ворот.

Три минуты спустя каталонцы отыгрались. Алаба при попытке сыграть на перехвате после прострела с фланга срезал мяч под перекладину своих ворот.

«Бавария» вновь вышла вперед на 22-й минуте. Серхи Роберто потерял мяч у своей штрафной, Гнабри передачей низом нашел свободного Перишича, а тот ударом с левого края владений тер Штегена поразил дальний угол ворот.

На 28-й минуте Алькантара передачей в касание у чужой штрафной вывел один на один Сержа Гнабри и тот уверенно пробил мимо тер Штегена в цель.

Три минуты спустя Киммих прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Барсы», где Мюллер опередил Лангле и ударом в касание замкнул передачу.

«Барселона» отквитала один мяч на 57-й минуте. Альба отдал пас с фланга на Суареса. Луис обыграл Боатенга и точно низом пробил метров с 12-ти в нижний угол ворот.

На 63-й минуте Альфонсо Дэвис обыграл Семеду на фланге и здорово исполнил передачу в центр на Киммиха, а тот с линии вратарской поразил ворота «Барселоны».

На 82-й минуте Коутиньо вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, навесил точно на Левандовски и тот головой переправил мяч в цель.

Три минуты спустя, в результате отличной командной игры «Баварии» Коутиньо получил пас от Мюллера и ударом низом отправил мяч в угол ворот.

А на 89-й минуте Коутиньо после скидки от Лукаса Эрнандеса поразил ворота тер Штегена в восьмой раз.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» — «Лион», который состоится 15 августа

В другом полуфинальном матче встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».