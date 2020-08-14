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    «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал ЛЧ

    «Барселона» — «Бавария»: счет матча 2:8, обзор голов

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    В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» со счетом 8:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыл немецкий клуб. После подачи с левого фланга в штрафную «Барселоны» Левандовски здорово сбросил мяч под удар Мюллеру и Томас выстрелом в касание поразил дальний угол ворот.

    Три минуты спустя каталонцы отыгрались. Алаба при попытке сыграть на перехвате после прострела с фланга срезал мяч под перекладину своих ворот.

    «Бавария» вновь вышла вперед на 22-й минуте. Серхи Роберто потерял мяч у своей штрафной, Гнабри передачей низом нашел свободного Перишича, а тот ударом с левого края владений тер Штегена поразил дальний угол ворот.

    На 28-й минуте Алькантара передачей в касание у чужой штрафной вывел один на один Сержа Гнабри и тот уверенно пробил мимо тер Штегена в цель.

    Три минуты спустя Киммих прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Барсы», где Мюллер опередил Лангле и ударом в касание замкнул передачу.

    «Барселона» отквитала один мяч на 57-й минуте. Альба отдал пас с фланга на Суареса. Луис обыграл Боатенга и точно низом пробил метров с 12-ти в нижний угол ворот.

    На 63-й минуте Альфонсо Дэвис обыграл Семеду на фланге и здорово исполнил передачу в центр на Киммиха, а тот с линии вратарской поразил ворота «Барселоны».

    На 82-й минуте Коутиньо вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, навесил точно на Левандовски и тот головой переправил мяч в цель.

    Три минуты спустя, в результате отличной командной игры «Баварии» Коутиньо получил пас от Мюллера и ударом низом отправил мяч в угол ворот.

    А на 89-й минуте Коутиньо после скидки от Лукаса Эрнандеса поразил ворота тер Штегена в восьмой раз.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» — «Лион», который состоится 15 августа

    В другом полуфинальном матче встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».

    Лига чемпионов. 1/4 финала
    «Барселона» — «Бавария» — 2:8 (1:4)
    Голы: Мюллер, 4 (0:1). Алаба, 7 — в свои ворота (1:1). Перишич, 21 (1:2). Гнабри, 28 (1:3). Мюллер, 31 (1:4). Суарес, 57 (2:4). Киммих, 63 (2:5). Левандовски, 82 (2:6). Коутинью, 85 (2:7). Коутинью, 89 (2:8)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Месси, Суарес«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Алаба, Дэйвис (Эрнандез, 84), Гнабри (Коутинью, 75), Тиагу Алькантара, Горецка (Толиссо, 84), Мюллер, Перишич (Коман, 67), ЛевандовскиПредупреждения: Боатенг, 42. Дэйвис, 51. Суарес, 54. Жорди Альба, 60. Киммих, 85. Видаль, 90+2
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