Новиков: «Динамо» не хватило точности в завершающей стадии

Кирилл Новиков
globallookpress.com
«Матч неиспользованных возможностей. Во второй половине у нас было огромное количество моментов.
Я доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии.
Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем гостевые. Будем переламывать эту тенденцию», — передает слова Новикова Sport24.ru.
У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» — 15-й (одно очко).
В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа. 0