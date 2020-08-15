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    Новиков: «Динамо» не хватило точности в завершающей стадии

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью с «Ротором» (0:0) во втором туре чемпионата России.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Матч неиспользованных возможностей. Во второй половине у нас было огромное количество моментов.

    Я доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии.

    Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем гостевые. Будем переламывать эту тенденцию», — передает слова Новикова Sport24.ru.

    У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» — 15-й (одно очко).

    В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа. 0

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