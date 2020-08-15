Новиков: «Динамо» не хватило точности в завершающей стадии

Главный тренер «Динамо»прокомментировал ничью с «Ротором» (0:0) во втором туре чемпионата России.

«Матч неиспользованных возможностей. Во второй половине у нас было огромное количество моментов.

Я доволен желанием и самоотдачей команды. Не хватило точности в завершающей стадии.

Матчи на своем поле даются нам тяжелее, чем гостевые. Будем переламывать эту тенденцию», — передает слова Новикова Sport24.ru.

У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» — 15-й (одно очко).

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа. 0