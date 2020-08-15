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    Гол Миранчука принес «Локо» победу над «Краснодаром»

    «Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Подача Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке Миранчука, которая отрезала всю оборону «быков», Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол створа.

    «Локомотив» набрал шесть очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с тремя очками занимает шестую строчку.

    В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Урала», а «Краснодар» на своем поле встретится с «Арсеналом».

    РПЛ. 2-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 1:0 (1:0)
    Гол: Ал.Миранчук, 43«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 90+3), Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Магкеев, 63), Смолов (Лисакович, 89)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 70), Газинский (Мацукатов, 78), Кабелла, Олссон, Уткин (Сулейманов, 63), Вандерсон Масиэл, Кайю, БергПредупреждения: Рамирес, 9. Гильерме, 85
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