«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Подача Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке Миранчука, которая отрезала всю оборону «быков», Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол створа.

«Локомотив» набрал шесть очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с тремя очками занимает шестую строчку.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Урала», а «Краснодар» на своем поле встретится с «Арсеналом».