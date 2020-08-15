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    «Динамо» и «Ротор» победителя не определили

    «Динамо» — «Ротор»: счет матча 0:0

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    «Динамо» сыграло вничью с «Ротором» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Динамо»
    Футболисты «Динамо»

    Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:0.

    Самый опасный момент «бело-голубые» создали на 22-й минуте, когда Себастьян Шиманьски со штрафного пробил в перекладину чужих ворот.

    РПЛ. 2-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:0
    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Игбун (Филипп, 46), Комличенко, Нжи«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 87), Султонов, Жигулев, Муллин, МакаровПредупреждения: Макаров, 23. Игбун, 45. Гогуа, 45+1. Кожемякин, 51. Нжи, 70. Жигулев, 71. Султонов, 74. Каборе, 88

    После двух туров «Динамо» набрало четыре очка, а «Ротор» — одно. В следующем туре москвичи сыграют с «Ростовом», а волгоградцы — с «Ахматом». 0

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