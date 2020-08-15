«Динамо» — «Ротор»: счет матча 0:0

сыграло вничью св домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:0.

Самый опасный момент «бело-голубые» создали на 22-й минуте, когда Себастьян Шиманьски со штрафного пробил в перекладину чужих ворот.

РПЛ. 2-й тур «Динамо» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:0 «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Игбун (Филипп, 46), Комличенко, Нжи«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 87), Султонов, Жигулев, Муллин, МакаровПредупреждения: Макаров, 23. Игбун, 45. Гогуа, 45+1. Кожемякин, 51. Нжи, 70. Жигулев, 71. Султонов, 74. Каборе, 88

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка, а «Ротор» — одно. В следующем туре москвичи сыграют с «Ростовом», а волгоградцы — с «Ахматом». 0