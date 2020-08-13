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    Болельщики «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку

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    Болельщики футбольного клуба «Торпедо» призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста главного тренера московской команды.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    В матче третьего тура первенства ФНЛ «Торпедо» упустило победу над «Акроном» (1:1) . Московская команда набрала два очка в трех турах и находится на 19-м месте в таблице.

    «Сергей Николаевич, время пришло... 9 (девять) месяцев вы не можете взять три очка.

    Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол — это не игра в футбольный менеджер на компьютере.

    Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, бы победили, но что есть.

    По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли).

    Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон — "побеждать в каждом матче", увы, также уже провалили.

    Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас, как амбициозного спортсмена, не устраивает эта роль, или мы ошибаемся?

    Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучьте себя, не мучьте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», — гласит текст заявления, который опубликован на странице объединения болельщиков «Торпедо» в Instagram.

    Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года. 0

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