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    «Рубин» сделал рэп-клип из пресс-конференции Слуцкого

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    Казанский «Рубин» на своей странице в Twitter представил высказывания главного тренера команды Леонида Слуцкого в виде рэп-трека.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Российский специалист возмущался работой арбитра Сергея Иванова по итогам матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

    Казанцы доигрывали встречу без удаленного за фол последней надежды защитника Сильвие Бегича и Слуцкого, которого удалили в перерыве за споры с арбитром по поводу неназначенного пенальти.

    Во время пресс-конференции Слуцкий заявил, что Иванов должен быть пожизненно дисквалифицирован.

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