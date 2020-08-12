«Рубин» сделал рэп-клип из пресс-конференции Слуцкого

Казанский «Рубин» на своей странице в Twitter представил высказывания главного тренера командыв виде рэп-трека.

Российский специалист возмущался работой арбитра Сергея Иванова по итогам матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Казанцы доигрывали встречу без удаленного за фол последней надежды защитника Сильвие Бегича и Слуцкого, которого удалили в перерыве за споры с арбитром по поводу неназначенного пенальти.

🎵Leonid Slutsky — Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

Во время пресс-конференции Слуцкий заявил, что Иванов должен быть пожизненно дисквалифицирован.

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