«Рубин» сделал рэп-клип из пресс-конференции Слуцкого

Леонид Слуцкий
ФК «Рубин»
Российский специалист возмущался работой арбитра Сергея Иванова по итогам матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
Казанцы доигрывали встречу без удаленного за фол последней надежды защитника Сильвие Бегича и Слуцкого, которого удалили в перерыве за споры с арбитром по поводу неназначенного пенальти.
🎵Leonid Slutsky — Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Во время пресс-конференции Слуцкий заявил, что Иванов должен быть пожизненно дисквалифицирован.