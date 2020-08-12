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    Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе

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    Арбитр матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев сегодня в Москве завершил проверку на детекторе лжи.

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    По информации «Спорт-Экспресса», сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

    Ранее предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя после скандального матча, в котором они назначили два пенальти в ворота «Спартака».

    В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное.

    Отмечается, что Казарцев пришел на тестирование с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, того не пустили.

    По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, Казарцева могут отстранить от обслуживания матчей до конца 2020 года. 0

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