Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе

Арбитр матча 1-го тура чемпионата России(2:2)сегодня в Москве завершил проверку на детекторе лжи.

По информации «Спорт-Экспресса», сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

Ранее предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя после скандального матча, в котором они назначили два пенальти в ворота «Спартака».

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное.

Отмечается, что Казарцев пришел на тестирование с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, того не пустили.

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, Казарцева могут отстранить от обслуживания матчей до конца 2020 года. 0