Президент «Урала»: Оба пенальти в ворота «Спартака» несправедливы

Президент «Урала»оценил работу главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи»

В воскресенье, 9 августа, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

«Я с детства не люблю "Спартак", но так судить — это безобразие!

Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые.

Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно. Жалко "Спартак"! Они не заслужили такого судейства», — цитирует Иванова «Комсомольская правда».

После матча владелец команды Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

Главный судья матча Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи. 0