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    Президент «Урала»: Оба пенальти в ворота «Спартака» несправедливы

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    В воскресенье, 9 августа, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

    Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

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    Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые.

    Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно. Жалко "Спартак"! Они не заслужили такого судейства», — цитирует Иванова «Комсомольская правда».

    После матча владелец команды Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

    Главный судья матча Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи. 0

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