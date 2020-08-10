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    Источник: Арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи

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    Судьям, работавшим в составе бригады, которая обслуживала матч 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    Напомним, что проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

    Предложение об использовании полиграфа, по данным издания, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. 0

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