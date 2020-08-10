Источник: Арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи

Судьям, работавшим в составе бригады, которая обслуживала матч 1-го тура(2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Предложение об использовании полиграфа, по данным издания, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. 0