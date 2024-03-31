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    «Реал» одержал уверенную победу над «Атлетиком»

    «Реал» — «Атлетик»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    В 30-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» выиграл на своем поле у «Атлетика» Бильбао со счетом 2:0.

    Родриго
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    Родриго

    Главным героем встречи стал 23-летний бразильский форвард Родриго, забивший на 8-й и 73-й минутах матчи.

    Голевые передачи отдавали Браим Диас и Джуд Беллингем.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетик 2:0
    Голы: 1:0 Родриго (8'), 2:0 Родриго (73') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль (Эдер Милитао, 90'), Начо, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 81'), Орельен Чуаэми, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 81'), Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Хоселу, 72'), Родриго (Лука Модрич, 81') Атлетик: Хулен Агирресабала, Иньиго Лекуэ, Айтор Паредес, Йерай Альварес (Даниэль Вивиан, 25'), Оскар де Маркос (Юри Берчиче, 58'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 76'), Микель Весга, Горка Гурусета (Malcom Adu Ares, 58'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс, Benat Prados (Иньиго Руис де Галарета, 58') Предупреждения: Орельен Чуаэми (57'), Начо Фернандес (71'), Иньиго Руис де Галарета (87')

    «Реал» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании с 75 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» (56) идет четвертым.

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