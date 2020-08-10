СМИ: Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с РПЛ

Глава РФСпровел переговоры с владельцем «Спартака», по итогам которых отговорил последнего снимать «красно-белых» с чемпионата России, сообщает «РБК-Спорт».

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес "Спартака" и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — сказал источник в РФС.

Несмотря на это, Дюкову удалось отговорить Федуна от снятия команды с первенства.

«Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. "Спартак" сниматься не будет», — сообщил собеседник в московском клубе.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ. Представители «красно-белых» после игры раскритиковали судей. 0