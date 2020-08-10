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    СМИ: Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с РПЛ

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    Глава РФС Александр Дюков провел переговоры с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, по итогам которых отговорил последнего снимать «красно-белых» с чемпионата России, сообщает «РБК-Спорт».

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес "Спартака" и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — сказал источник в РФС.

    Несмотря на это, Дюкову удалось отговорить Федуна от снятия команды с первенства.

    «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. "Спартак" сниматься не будет», — сообщил собеседник в московском клубе.

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