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    Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом»

    «Тамбов» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 1-го тура чемпионата России «Тамбов» потерпел домашнее поражение от «Ростова» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 21-й минуте. Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу, мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

    В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом», а «Тамбов» отправится в гости к ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.

    РПЛ. 1-й тур
    «Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)
    Гол: Мамаев, 21«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чичерин, Рыбин, Каплиенко, Килин (Шляков, 77), Костюков (Карасев, 77), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Карапетян (Панченко, 68)«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Глебов, 83), Попов (Еременко, 71), Ионов (Долгов, 90+2), Норманн, Шомуродов (Хасимото, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 71)Предупреждения: Попов, 3. Зайнутдинов, 34. Тетрашвили, 38. Костюков, 73. Хаджикадунич, 76
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