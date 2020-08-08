«Тамбов» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 21-й минуте. Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу, мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом», а «Тамбов» отправится в гости к ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.