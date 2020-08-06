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    У «Ромы» сменился владелец

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    Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта продал клуб миллиардеру Дэну Фридкину.

    «Рома»
    «Рома»

    Как сообщает пресс-служба римлян, накануне стороны подписали соглашение. Сделка по переходу «Ромы» во владение The Friedkin Group оценена в 591 миллион евро. Ожидается, что перевод средств будет осуществлен к 31 августа.

    Напомним, Паллотта совместно с еще тремя американскими инвесторами владел «Ромой» с 2011 года.

    За девять лет его правления клуб сменил восемь главных тренеров, один раз добрался до финала Кубка Италии, трижды финишировал вторым в Серии А и вышел в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. 0

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