У «Ромы» сменился владелец

Владелецпродал клуб миллиардеру

Как сообщает пресс-служба римлян, накануне стороны подписали соглашение. Сделка по переходу «Ромы» во владение The Friedkin Group оценена в 591 миллион евро. Ожидается, что перевод средств будет осуществлен к 31 августа.

Напомним, Паллотта совместно с еще тремя американскими инвесторами владел «Ромой» с 2011 года.

За девять лет его правления клуб сменил восемь главных тренеров, один раз добрался до финала Кубка Италии, трижды финишировал вторым в Серии А и вышел в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. 0