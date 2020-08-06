В АПЛ отказались от пяти замен

Клубына общем собрании высказались за возвращение к трем заменам в сезоне 2020/21, сообщает BBC.

Также клубы выступили за возвращение к семи игрокам на скамейке запасных. Во второй половине сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, в связи с возросшей нагрузкой на игроков разрешалось использовать пять замен, а на скамейке было девять футболистов.

Напомним, отвечающий за принятие футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил национальным ассоциациям самостоятельно определять, оставлять ли пять замен в следующей кампании.

В Англии в прошлой кампании был зафиксирован занимательный случай, когда тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер произвел все пять замен одновременно. 0