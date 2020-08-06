«Байер» — «Рейнджерс»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 51-й минуте. Чарлес Арангис с центра поля исполнил заброс к штрафной, Мусса Диаби проскочил между двух защитников, грудью протолкнул мяч себе на ход, а затем точно пробил под перекладину ворот.

Лига Европы. 1/8 финала «Байер» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:0 (0:0) Гол: Диаби, 51«Байер» (Германия): Храдецки, С.Бендер (Та, 77), Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 68), Арангис, Хаверц, Паласиос (Станилевич, 87), Вирц (Баумгартлингер, 68), Фолланд, Диаби (Бэйли, 68)«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер (Паттерсон, 77), Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис (Эрфилд, 66), Джэк, Арибо, Баркер (Хаджи, 60), Кент (Джонс, 66), Морелос (Стюарт, 77)Предупреждения: Арангис, 15. Синкгравен, 45+2. Баркер, 53. Хаджи, 67. Та, 90

Поскольку «Байер» победил и на выезде (3:1), он вышел в четвертьфинал, где сыграет с миланским «Интером». 0