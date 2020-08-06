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    Гол Диаби принес «Байеру» победу над «Рейнджерс»

    «Байер» — «Рейнджерс»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Байер» одержал победу над «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Футболисты «Байера»
    Футболисты «Байера»

    Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол был забит на 51-й минуте. Чарлес Арангис с центра поля исполнил заброс к штрафной, Мусса Диаби проскочил между двух защитников, грудью протолкнул мяч себе на ход, а затем точно пробил под перекладину ворот.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «Байер» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:0 (0:0)
    Гол: Диаби, 51«Байер» (Германия): Храдецки, С.Бендер (Та, 77), Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 68), Арангис, Хаверц, Паласиос (Станилевич, 87), Вирц (Баумгартлингер, 68), Фолланд, Диаби (Бэйли, 68)«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер (Паттерсон, 77), Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис (Эрфилд, 66), Джэк, Арибо, Баркер (Хаджи, 60), Кент (Джонс, 66), Морелос (Стюарт, 77)Предупреждения: Арангис, 15. Синкгравен, 45+2. Баркер, 53. Хаджи, 67. Та, 90

    Поскольку «Байер» победил и на выезде (3:1), он вышел в четвертьфинал, где сыграет с миланским «Интером». 0

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