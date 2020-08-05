«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу надв ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в столице Дании, завершилась со счетом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Йонас Винд, отличившись на 4-й и 53-й минутах. Свой второй гол он забил с пенальти.

Окончательный результат на 62-й минуте установил Расмус Фальк.

Лига Европы. 1/8 финала «Копенгаген» (Дания) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:0 (1:0) Голы: Винн, 4 (1:0). Винн, 53 — с пенальти (2:0). Фальк, 62 (3:0)«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 69), Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Мудражия (Стаге, 54), Биель (Овьедо, 84), Фальк (Бартолец, 84), Винн, Кауфманн (Дарами, 54)«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Мехмет Топал (Алексич, 56), Вишча, Махмут Текдемир (Элиа, 55), Ирфан Кахведжи (Беркай Озджан, 71), Ба, Кривелли (Гульбраннсен, 79)Предупреждения: Элиа, 84. Бартолец, 87

Поскольку в Турции команды сыграли вничью 1:1, в четвертьфинал вышел «Копенгаген», которого далее ждет встреча с «Манчестер Юнайтед» или ЛАСКом. 0