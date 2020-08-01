У Александра Соболева скончалась мать

У нападающегоумерла мать.

Свои соболезнования выразили московская команда и «Крылья Советов», бывший клуб Соболева.

«В нашу команда пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — говорится в сообщении «красно-белых».

«Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!» — выразил соболезнования самарский клуб. 0