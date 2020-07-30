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    «Зенит» продлил контракт с Дзюбой

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербургской команды.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1».

    Дзюба играет в «Зените» с 1 июля 2015 года. За время карьеры в питерском клубе 31-летний нападающий принял участие в 176 матчах, забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.

    В «Зените» Дзюба дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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