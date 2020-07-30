«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

Нападающийпродлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1».

Дзюба играет в «Зените» с 1 июля 2015 года. За время карьеры в питерском клубе 31-летний нападающий принял участие в 176 матчах, забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.

«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ✍

Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».

Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 30, 2020

В «Зените» Дзюба дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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