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    Смольников и Шатов покинули «Зенит»

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    Защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов покинули «Зенит» по истечении сроков контракта, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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    Смольников выступал за «Зенит» с августа 2013 года. В составе сине-бело-голубых 31-летний футболист провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

    Хавбек выступал за петербургский клуб с 2013 года. Футболист провел за «Зенит» 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Шатов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

    У Шатова есть предварительная договоренность о контракте с «Рубином», а Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре», за который уже выступал в 2012–2013 годах. 0

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