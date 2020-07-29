Смольников и Шатов покинули «Зенит»

Смольников выступал за «Зенит» с августа 2013 года. В составе сине-бело-голубых 31-летний футболист провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Хавбек выступал за петербургский клуб с 2013 года. Футболист провел за «Зенит» 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Шатов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

У Шатова есть предварительная договоренность о контракте с «Рубином», а Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре», за который уже выступал в 2012–2013 годах. 0