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    Слуцкий: Снимают маски все тренеры, а наказывают только меня!

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился штрафами за неношение маски во время матчей.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    После двух последних туров чемпионата России КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 350 тысяч рублей.

    «Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен!

    Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них. И никаких штрафов за это не следовало.

    Со второго тура сказали: наденьте, господа тренеры, перчатки! Надели перчатки, а про маски и слова не было.

    Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром... Но потом еще сказали, что нужно надеть маску — хотя мы в "чистой" зоне.

    Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: "Ну, пишите!"

    Потом, я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать?

    Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет.

    Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда — нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.

    Я не думаю, что это Роспотребнадзор. Думаю, это регламент РПЛ. При этом он же менялся. Так не было с первого дня. Сначала ни масок, ни перчаток. Потом только перчатки, а затем — закрыли рот.

    Получается, ты можешь себя обезопасить, только если тебя удалят, как Тедеско. Тогда ты будешь сидеть в ложе и гарантировано не получишь штраф за неношение маски», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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