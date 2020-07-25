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    Семак: Наши команды редко выходят из группы ЛЧ. Это показатель уровня футбола в России

    Футбол Зенит Химки Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы команды в финальном матче Кубка России против «Химок» (1:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Тяжелый кубковый матч, настоящий финал. К сожалению, не смогли забить в тех моментах, когда должны были, особенно в начале второго тайма. Потом в таких случаях наступает нервозность.

    Тяжелейшая игра. В том числе потому, что в последнее время пришлось много играть, много летать, как трое суток назад.

    Психологическое состояние после победы в чемпионате тоже было не идеальным. Но надо отдать должное "Химкам", которые терпели, ждали своего шанса. На мой взгляд, получился интересный финал.

    В чем "Зениту" надо прибавлять, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов? Прибавлять надо во всем. Наши команды очень редко выходят из группы. Это показатель уровня футбола в нашей стране.

    Так что результат прост и понятен. А прибавлять надо в каждом компоненте. Одно дело — внутренняя арена, другое — Лига чемпионов.

    В 1-м тайме создали сразу пару моментов, появилась видимая легкость, но она сыграла с нами злую шутку. Играли потом медленно, движение слабое. Это мне, конечно, не понравилось.

    Во втором тайме прибавили во всех компонентах, так что вторая половина мне больше понравилась. Концовка заставила нас понервничать.

    Но даже у тех, кто обороняется весь матч, всегда есть хоть один шанс. Кто-то из наших ребят был выхолощен, кто-то устал, но мы добились результата и на хорошей ноте закончили сезон.

    Судейская тема меня абсолютно не интересует. Надо было, конечно, забивать с игры. Пенальти еще посмотрю. Но претензий от "Химок" вроде не видел и не слышал.

    Замена Малкома отчасти связана с повреждением, на концовку решили выпустить свежего игрока. Но надеюсь, повреждение несерьезное и Малкому не потребуется много времени, чтобы прийти в норму», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним, что «Зенит» в сезоне-2019/20 выиграл чемпионат и Кубок России.

    Следующий сезон сине-бело-голубые начнут 7 августа матчем за Суперкубок России против «Локомотива». 0

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