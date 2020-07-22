Тихонов — о ситуации с «Химками»: Надоела эта «Санта-Барбара»

Экс-тренер «Крыльев Советов»прокомментировал ситуацию с вылетом самарского клуба в ФНЛ.

«Мы сейчас постоянно говорим, что есть спортивный принцип, который в данный момент не соблюден в связи с коронавирусом.

Конечно, это неправильно. Были шансы. Тот же Андрей Талалаев говорил, что уверен, что команда не вылетела бы.

Потому что та игра, которую "Крылья" показывали в последних матчах при Талалаева, была хорошей и впечатляющей. Команда играла и забивала.

Да, возможно, не хватило тех двух очков, которые упустили, пропустив на последней минуте от "Локомотива". Но это футбол. А спортивный принцип не соблюден.

Я знаю, что "Крылья" хотели Божовича еще зимой убрать из команды. Но, видимо, контракт был такой, что очень тяжело это сделать. Поэтому это было отложено практически до конца сезона.

Конечно, я думаю, что даже если бы Талалаев пришел зимой, такого, как сейчас, в Самаре бы не было.

Но я хочу поздравить Сергея Юрана и "Химки". Надоела эта "Санта-Барбара", когда главный тренер говорит одно, а министр спорта — другое. В итоге подтвердилась правота Юрана», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Таким образом, «Крылья Советов» опустятся в ФНЛ, так как ранее «Тамбов» получил 3 очка за техническую победу над «Сочи», который пропускает матчи последних двух туров из-за вспышки коронавируса.

Перед заключительным туром самарский клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице, на 3 очка отставая от «Ахмата» и «Тамбова», которые занимают 13-ю и 14-ю строчки соответственно. Команда Талалаева уступает обоим соперникам по результатам личных встреч. 0