Пиоли: «Милан» вышел на более высокий уровень

Главный тренерподвел итоги матча Серии А с(5:1).

«Команда получает удовольствие. Это видно и по тренировкам, и по матчам, и по тому, как игроки проводят вместе время. "Болонья" — крайне непростая команда, и сегодняшняя игра означает, что мы верим в то, что делаем. Мы еще не достигли своей цели, поэтому нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе.

Мы хорошо поработали во время паузы, но главное — это менталитет. Мы стали командой, которая верит в то, что делает. Благодаря этому мы стали работать лучше.

Раньше мы не могли обыграть тех, кто выше нас в таблице, но недавно мы победили "Лацио" и "Ювентус" — это говорит о том, что мы вышли на более высокий уровень», — сказал Пиоли в эфире DAZN. 0