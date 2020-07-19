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    Пиоли: «Милан» вышел на более высокий уровень

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с «Болоньей» (5:1).

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Команда получает удовольствие. Это видно и по тренировкам, и по матчам, и по тому, как игроки проводят вместе время. "Болонья" — крайне непростая команда, и сегодняшняя игра означает, что мы верим в то, что делаем. Мы еще не достигли своей цели, поэтому нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе.

    Мы хорошо поработали во время паузы, но главное — это менталитет. Мы стали командой, которая верит в то, что делает. Благодаря этому мы стали работать лучше.

    Раньше мы не могли обыграть тех, кто выше нас в таблице, но недавно мы победили "Лацио" и "Ювентус" — это говорит о том, что мы вышли на более высокий уровень», — сказал Пиоли в эфире DAZN. 0

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