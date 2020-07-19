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    «Борнмут» проиграл «Саутгемптону»

    «Борнмут» — «Саутгемптон»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Саутгемптона» — 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей отличились форвард Дэнни Ингс и нападающий Адамс Че.

    Перед голом Адамса «Борнмут» сравнял счет усилиями Сэма Сарриджа, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR.

    АПЛ. 37-й тур
    «Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)
    Голы: Ингс, 41 (0:1). Адамс, 90+8 (0:2)Нереализованный пенальти: Ингс, 59 (вратарь)«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Лерма (Сарридж, 82), Биллинг (Гослинг, 87), Брукс (Х.Уилсон, 46), Станислас (Л.Кук, 68), Кинг (Соланке, 68), К.Уилсон«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Ромеу (Хейбьерг, 77), Уорд-Проуз, Армстронг, Лонг (Адамс, 66), Редмонд, Ингс (Обафеми, 90+4)Предупреждения: Вестергор, 34. Биллинг, 47. Л.Кук, 78. Уорд-Проуз, 90+3

    «Борнмут» с 31 баллом занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» — 11-я строчка и 49 очков.

    Если «Уотфорд» наберет хотя бы одно очко в оставшихся двух матчах до завершения национального первенства, то «Борнмут» отправится в Чемпионшип.

    «Уотфорду» предстоит сыграть дома с «Манчестер Сити» (21 июля) и в гостях с «Арсеналом» (26 июля).

    В следующем туре «Борнмут» в гостях сыграет с «Эвертоном», а «Саутгемптон» примет «Шеффилд Юнайтед». 0

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