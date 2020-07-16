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    Два клуба РПЛ заинтересованы в защитнике «Ланса»

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    «Локомотив» и «Ростов» заинтересовались защитником «Ланса» Александаром Радовановичем, сообщает Footmercato.

    Александар Радованович
    Александар Радованович

    Отмечается, что новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич лично желает увидеть в команде своего соотечественника.

    «Ланс» по итогам сезона поднялся в высший дивизион Франции и не желает расставаться с Радовановичем, однако клуб может рассмотреть возможность трансфера, если за игрока предложат свыше одного миллиона евро.

    В прошедшем сезоне Лиги 2 Радованович провел 16 матчей и забил два гола. Его контракт с «Лансом» рассчитан до лета 2022 года. 0

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