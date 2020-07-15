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    Мусаев: Были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Можно ли эту ничью приравнять к поражению, учитывая борьбу за попадание в Лигу чемпионов? Нет, нельзя, так как наши соперники еще не провели свои матчи.

    Ребята оставили все силы. У нас сейчас небольшие возможности для ротации. Да, были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации.

    Удивили ли чем-то "Крылья"? Нет. Мы ожидали, что у них будет низкий блок с быстрыми выходами в атаку. Так всё и получилось», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

    «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 0

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