Мусаев: Были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с(0:0).

«Можно ли эту ничью приравнять к поражению, учитывая борьбу за попадание в Лигу чемпионов? Нет, нельзя, так как наши соперники еще не провели свои матчи.

Ребята оставили все силы. У нас сейчас небольшие возможности для ротации. Да, были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации.

Удивили ли чем-то "Крылья"? Нет. Мы ожидали, что у них будет низкий блок с быстрыми выходами в атаку. Так всё и получилось», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 0