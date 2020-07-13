Представительсдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» сразу пятеро заболевших футболистов, из-за чего команда играла с «Локомотивом» неосновным составом.

Официально башкирский клуб не сообщал о заболевших, а Вадим Евсеев заявил, что у них травмы.

«По последним данным, один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус.

Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки "Уфы" сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Напомним, что ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в «Спартак».

Функционер после игры 28-го тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом» (1:1) заходил в раздевалку своей бывшей команды 0