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    «Норвич» разгромно проиграл «Вест Хэму» и вылетел из АПЛ

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    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Норвич» дома проиграл «Вест Хэму».

    «Норвич» — «Вест Хэм»
    «Норвич» — «Вест Хэм»

    Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:4.

    В составе гостей покер оформил форвард Майкл Антонио.

    «Норвич», у которого в активе 21 очко, занимает последнее место в таблице АПЛ и за три тура до финиша чемпионата потерял шансы на то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

    «Вест Хэм» с 34 очками занимает 16-е место.

    АПЛ. 35-й тур
    «Норвич» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:4 (0:2)
    Голы: Антонио, 11 (0:1). Антонио, 45+1 (0:2). Антонио, 54 (0:3). Антонио, 74 (0:4)«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Вранчич (Маклин, 78), Штиперманн (Рупп, 69), Пукки (Кантуэлл, 69), Буэндия (Мартин, 69), Эрнандес (Ида, 69)«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Уилшир, 77), Пабло Форнальс (Масуаку, 83), Соучек, Райс, Антонио (Алле, 77), Боуэн (Ярмоленко, 83)Предупреждение: Штиперманн, 33
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