Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой — нет

Генеральный директоррассказал, кто из арендованных у клуба игроковсможет принять участие в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ.

«Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против "Зенита"], а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к "Сочи".

Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа», — цитирует Медведева ТАСС.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 по мск. 0