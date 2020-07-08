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    • Источник: Кокорину и Мостовому разрешили сыграть против «Зенита»
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    Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой — нет

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, кто из арендованных у клуба игроков «Сочи» сможет принять участие в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против "Зенита"], а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к "Сочи".

    Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа», — цитирует Медведева ТАСС.

    Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 по мск. 0

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