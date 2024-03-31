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    «Краснодар» не проиграет в Москве, «ПСЖ» завоюет три очка в матче с «Марселем»

    Экспресс дня 31 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 марта
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Англии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Локомотив» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России

    «Локомотив» невнятно начал вторую часть сезона. В трех весенних матчах команда ни разу не победила. Ранее были ничьи с «Сочи» и «Балтикой», а также поражение от «Динамо».

    В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятое место. Команда прилично отстала от топ-3. Вряд ли в нынешнем сезоне железнодорожники смогут рассчитывать на медали.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» после поражений от «Ростова» и «Химок» неожиданно уволил главного тренера. Владимир Ивич попрощался с командой. Новым наставником «быков» стал Мурад Мусаев.

    Возможно, новый тренер сможет встряхнуть футболистов «Краснодара». Борьба за золото еще не закончена. Сейчас клуб находится на втором месте.

    Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.51.

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Горожане» продолжают бороться за чемпионство в АПЛ. Сейчас команда располагается на 3-м месте в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко.

    «Манчестер Сити» в последних 10 матчах с учетом всех турниров не проиграл ни разу. Ранее команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Впереди у подопечных Хосепа Гвардиолы тяжелейшая дуэль с мадридским «Реалом».

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    «Арсенал» после поражения от «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов исправился и затем одержал четыре победы подряд. Команда вышла в четвертьфинал ЛЧ, а в АПЛ идет на первой строчке.

    «Канониры» выиграли четыре последних гостевых матча в чемпионате Англии. Ранее удалось одолеть «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». В этих поединках «Арсенал» смог забить 19 (!) голов.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.70.

    «Марсель» — «ПСЖ»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» отлично начал текущий месяц, выиграв три стартовых матча марта. Провансальцы взяли верх над «Клермоном» (5:1), «Вильярреалом» (4:0) и «Нантом» (2:0). Затем в Испании «Марсель» уступил со счетом 1:3, но все равно вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

    Перед международной паузой «Марсель» разочаровал поклонников, уступив в гостях «Ренну» со счетом 1:3. Сейчас клуб с 39 очками занимает 7-е место в таблице Лиги 1.

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    «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. После 26 туров отрыв от идущего вторым «Бреста» составляет 12 очков. Никто не верит в то, что до конца сезона какой-то клуб сможет ликвидировать такое отставание.

    В последних пяти очных матчах с «Марселем» парижане одержали четыре победы и проиграли только раз. Это произошло 8 февраля 2023 года в Кубке Франции. В предстоящей встрече букмекеры склоняются к тому, что «ПСЖ» вновь завоюет три очка.

    Ставка: Победа «ПСЖ» за 2.05.

    Общий коэффициент — 5.26.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 31 марта с коэффициентом 5.26. Дата матча: 31.03.2024. Экспресс. «Краснодар» не проиграет в Москве, «ПСЖ» завоюет три очка в матче с «Марселем»
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