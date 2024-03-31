В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Англии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Локомотив» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

«Локомотив» невнятно начал вторую часть сезона. В трех весенних матчах команда ни разу не победила. Ранее были ничьи с «Сочи» и «Балтикой», а также поражение от «Динамо».

В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятое место. Команда прилично отстала от топ-3. Вряд ли в нынешнем сезоне железнодорожники смогут рассчитывать на медали.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после поражений от «Ростова» и «Химок» неожиданно уволил главного тренера. Владимир Ивич попрощался с командой. Новым наставником «быков» стал Мурад Мусаев.

Возможно, новый тренер сможет встряхнуть футболистов «Краснодара». Борьба за золото еще не закончена. Сейчас клуб находится на втором месте.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.51.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Горожане» продолжают бороться за чемпионство в АПЛ. Сейчас команда располагается на 3-м месте в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко.

«Манчестер Сити» в последних 10 матчах с учетом всех турниров не проиграл ни разу. Ранее команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Впереди у подопечных Хосепа Гвардиолы тяжелейшая дуэль с мадридским «Реалом».

«Арсенал» после поражения от «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов исправился и затем одержал четыре победы подряд. Команда вышла в четвертьфинал ЛЧ, а в АПЛ идет на первой строчке.

«Канониры» выиграли четыре последних гостевых матча в чемпионате Англии. Ранее удалось одолеть «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». В этих поединках «Арсенал» смог забить 19 (!) голов.

Ставка: Обе команды забьют за 1.70.

«Марсель» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» отлично начал текущий месяц, выиграв три стартовых матча марта. Провансальцы взяли верх над «Клермоном» (5:1), «Вильярреалом» (4:0) и «Нантом» (2:0). Затем в Испании «Марсель» уступил со счетом 1:3, но все равно вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Перед международной паузой «Марсель» разочаровал поклонников, уступив в гостях «Ренну» со счетом 1:3. Сейчас клуб с 39 очками занимает 7-е место в таблице Лиги 1.

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«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. После 26 туров отрыв от идущего вторым «Бреста» составляет 12 очков. Никто не верит в то, что до конца сезона какой-то клуб сможет ликвидировать такое отставание.

В последних пяти очных матчах с «Марселем» парижане одержали четыре победы и проиграли только раз. Это произошло 8 февраля 2023 года в Кубке Франции. В предстоящей встрече букмекеры склоняются к тому, что «ПСЖ» вновь завоюет три очка.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 2.05.

Общий коэффициент — 5.26.