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    «Кубань» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 апреля 2024 года

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    «Кубань»
    В рамках 25-го тура чемпионата России 1 апреля пройдет матч «Кубань» — «Динамо» Махачкала. Начало — 17:00 (мск). «Кубань» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Апреля 2024 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 17:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Кубань»

    Турнирное положение: Краснодарцы сейчас озабочены лишь сохранением прописки в первой лиге. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кубань» отстает от спасительной 15 позиции на 3 очка. Да и выигрывают краснодарцы редко: всего 5 викторий.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова потерпела неудачу. «Кубань» минимально уступила «Родине».

    Вообще, в трех весенних матчах «Кубань» набрала всего один балл. В этих поединках кубанцы не забили ни единого мяча.

    Лишь ничью с тульским «Арсеналом» (0:0) можно считать успехом. А вот «Шиннику» кубанцы уступили по всем статьям (0:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: весенний старт выдался просто ужасающим. Да и игра команды выглядит весьма убого.

    Матчи против махачкалинцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кубань» проиграла четырежды.

    И уж совсем очевидно, что «Кубань» постарается взять очки. Вот только в 4 последних очных поединках команда уступала динамовцам.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы в нынешнем сезоне сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 23 поединках первенства команда пропустила всего 13 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Динамо» Махачкала уступило КАМАЗу (1:2).

    Причем до того махачкалинцы переиграли слабенький «Ленинградец» (2:0). А вот поражение от «Сокола» (0:1) было неожиданным.

    Вообще, «Динамо» Махачкала явно пробуксовывает. Хасану Биджиеву пока не удается достучаться до подопечных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Махачкалинцы явно постараются вернуться на победный путь. Да и дуэт лидеров оторвался лишь минимально.

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    Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Хромает и реализация: всего 24 забитых мяча в 23 поединках первенства.

    Да ипроигрывает «Динамо» Махачкала частенько — 7 раз. Да и неудачный весенний старт погрузил команду в некоторое пике.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Динамо» Махачкала явно постарается сыграть первым номером.

    Статистика для ставок

    • «Кубань» не забивала в 3 стартовых весенних матчах

    • В четырех последних очных поединках побеждали махачкалинцы

    • В матче первого круга успех сопутствовал динамовцам (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.57.

    Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются прибавить в атаке.

    И тем, и другим нужно поднатореть в плане реализации, чем команды и займутся в этом поединке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    Ставка и прогноз на матч «Кубань» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.36. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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