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    «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

    «Ливерпуль» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» на своем поле одолел «Брайтон» (2:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Гости сумели открыть счет уже на 2-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек.

    «Ливерпуль» сравнял счет на 27-й минуте благодаря голу форварда «мерсисайцев» Луиса Диаса.

    На 65-й минуте лидер хозяев Мохамед Салах поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед. Этот гол оказался победным.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 0:1 Дэнни Уэлбек (2'), 1:1 Луис Диас (27'), 2:1 Мохамед Салах (65') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Конор Брэдли, Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо, Доминик Собослаи (Райан Гравенберх, 90'), Мохамед Салах, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 89'), Дарвин Нуньес (Харви Эллиотт, 83') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Факундо Буонанотте, 70'), Первис Эступинан (Valentin Barco, 90'), Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Якуб Модер (Адам Лаллана, 83'), Карлос Балеба, Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек, Саймон Адингра (Эван Фергюсон, 83') Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (14'), Паскаль Грос (20'), Дэнни Уэлбек (49'), Вирджил ван Дейк (50'), Джо Гомес (58'), Ян Паул ван Хекке (71'), Ватару Эндо (88'), Коди Матес Гакпо (90 + 5')

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Брайтон» — на 9-й позиции (42 балла).

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