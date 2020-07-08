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    Голы Мертенса и Лосано принесли «Наполи» победу над «Дженоа»

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Дженоа Фиорентина Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» в выездном матче 31-го тура итальянской Серии А одолел «Дженоа» — 2:1.

    Футболисты «Наполи»
    Футболисты «Наполи»

    Неаполитанцы открыли счет в концовке первого тайма благодаря голу Дриса Мертенса. Но всего через четыре минуты после перерыва Эдоардо Гольданига восстановил паритет.

    И все же команда Дженнаро Гаттузо не сдалась и сумела вырвать победу на 66-й минуте, когда точный удар нанес Ирвин Лосано.

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает пятое место (51 очко), а «Дженоа» — 18-е (27 очков).

    В еще одном матче «Фиорентина» у себя дома разошлась миром с «Кальяри» — 0:0. 0

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