«Сельта» — «Атлетико»: счет 1:1, обзор голов

В 35 турана своем поле сыграла вничью с(1:1).

«Матрасники» поразили ворота «кельтов» уже на первой минуте. Альваро Мората замкнул прострел с правого фланга.

Франсиско Бельтран подарил «небесно-голубым» одно очко, переправив мяч в ворота после подачи с правого фланга.

«Сельта» набрала 36 очков и занимает 15 место. «Атлетико» третий, имея в своем активе 63 пункта.