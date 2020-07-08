«Сельта» — «Атлетико»: счет 1:1, обзор голов

Анхель Корреа
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«Матрасники» поразили ворота «кельтов» уже на первой минуте. Альваро Мората замкнул прострел с правого фланга.
Франсиско Бельтран подарил «небесно-голубым» одно очко, переправив мяч в ворота после подачи с правого фланга.
«Сельта» набрала 36 очков и занимает 15 место. «Атлетико» третий, имея в своем активе 63 пункта.
Примера. 35 тур
«Сельта» — «Атлетико» — 1:1
Голы: 0:1 — 1 Мората, 1:1 — 49 Бельтран«Сельта»: Рубен Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Оласа, Саэнс, Айду, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60), Бельтран, Мурильо, Аспас (Брадарич, 90), Смолов (Санти Мина, 59)«Атлетико»: Облак, Хименес, Арьяс, Лоди (Санчес, 69), Савич, Коке, Льоренте (Витоло, 68), Сауль, Томас (Эррера, 68), Корреа (Лемар, 73), Мората (Шапонич, 88)Предупреждения: Мендес (22), Лоди (23), Нолито (36), Саэнс (47), Мурильо (51), Хименес (79), Эррера (90)