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    «Лацио» неожиданно уступил «Лечче»

    «Лечче» — «Лацио»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Лечче Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 31 тура Серии А «Лацио» на выезде проиграл «Лечче» со счетом 2:1.

    Лукас Лейва
    Лукас Лейва

    «Лациале» вышли вперед на 5 минуте с помощью гола Фелипе Кайседо. Однако гости радовались недолго. Хума Бабакар забил за хозяев и сравнял счет еще до перерыва.

    В начале второй половины Фабио Лучиони вывел «Лечче» вперед. В итоге счет 2:1 так и продержался до конца поединка.

    В добавленное время с поля был удален Патрик Габаррон за неспортивное поведение.

    Пока что «Лацио» остается на втором месте. «Римляне» имеют 68 очков. «Лечче» покинул зону вылета и набрал 28 баллов.

    Серия А. 31 тур
    «Лечче» — «Лацио» — 2:1
    Голы: 0:1 — 5 Кайседо, 1:1 — 30 Эль-Бабакар, 2:1 — 47 Лучони«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52)«Лацио»: Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, КайседоПредупреждения: Кайседо (22), Донати (43), Раду (44), Габриэл (56), Петриччоне (65), Иммобиле (81)Удаление: Габаррон (90)
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