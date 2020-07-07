«Лечче» — «Лацио»: счет 2:1, обзор голов

В матче 31 тура Серии Ана выезде проигралсо счетом 2:1.

«Лациале» вышли вперед на 5 минуте с помощью гола Фелипе Кайседо. Однако гости радовались недолго. Хума Бабакар забил за хозяев и сравнял счет еще до перерыва.

В начале второй половины Фабио Лучиони вывел «Лечче» вперед. В итоге счет 2:1 так и продержался до конца поединка.

В добавленное время с поля был удален Патрик Габаррон за неспортивное поведение.

Пока что «Лацио» остается на втором месте. «Римляне» имеют 68 очков. «Лечче» покинул зону вылета и набрал 28 баллов.