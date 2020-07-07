«Лечче» — «Лацио»: счет 2:1, обзор голов

«Лациале» вышли вперед на 5 минуте с помощью гола Фелипе Кайседо. Однако гости радовались недолго. Хума Бабакар забил за хозяев и сравнял счет еще до перерыва.
В начале второй половины Фабио Лучиони вывел «Лечче» вперед. В итоге счет 2:1 так и продержался до конца поединка.
В добавленное время с поля был удален Патрик Габаррон за неспортивное поведение.
Пока что «Лацио» остается на втором месте. «Римляне» имеют 68 очков. «Лечче» покинул зону вылета и набрал 28 баллов.
Серия А. 31 тур
«Лечче» — «Лацио» — 2:1
Голы: 0:1 — 5 Кайседо, 1:1 — 30 Эль-Бабакар, 2:1 — 47 Лучони«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52)«Лацио»: Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, КайседоПредупреждения: Кайседо (22), Донати (43), Раду (44), Габриэл (56), Петриччоне (65), Иммобиле (81)Удаление: Габаррон (90)