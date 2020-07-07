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    • «Челси» в непростом поединке выиграл у «Кристал Пэлас»
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    «Челси» в непростом поединке выиграл у «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — «Челси»: счет 2:3, обзор голов

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    В матче 34 тура АПЛ «Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.

    Виллиан
    Виллиан

    До 27 минуты «аристократы» вели в счете 0:2 благодаря Оливье Жиру и Кристиана Пулишича. В обоих случаях ассистентом выступил бразильский вингер Виллиан.

    К 34 минуте Уилфред Заа счет «размочил» невероятным ударом под перекладину из-за пределов штрафной площади.

    На 71 минуте «синие» разогнали контратаку. Лофтус-Чик техничной передачей вывел Абрахама практически один на один с вратарем. Тот пробил в дальний угол.

    Спустя минуту в штрафную «пенсионеров» ворвался Патрик ван Анхолт, который прострелил на Кристиана Бентеке. Тот просто подставил ногу.

    «Челси» вышел на третью позицию, набрав 60 очков. Пока что все зависит от результата игры «Арсенала» и «Лестера». «Кристал Пэлас» занимает 14 место с 42 очками.

    АПЛ. 34 тур
    «Кристал Пэлас» — «Челси» — 2:3
    Голы: 0:1 — 6 Жиру, 0:2 — 27 Пулишич, 1:2 — 34 Заа, 1:3 — 71 Абрахам, 2:3 — 72 Бентеке«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич (Майер, 89), Куяте, Макартур (Маккарти, 80), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 80)«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор (Жоржиньо, 80), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 65)Предупреждение: Миливоевич (35)
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