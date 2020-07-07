«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет 2:3, обзор голов

В матче 34 тура АПЛвыиграл усо счетом 2:3.

До 27 минуты «аристократы» вели в счете 0:2 благодаря Оливье Жиру и Кристиана Пулишича. В обоих случаях ассистентом выступил бразильский вингер Виллиан.

К 34 минуте Уилфред Заа счет «размочил» невероятным ударом под перекладину из-за пределов штрафной площади.

На 71 минуте «синие» разогнали контратаку. Лофтус-Чик техничной передачей вывел Абрахама практически один на один с вратарем. Тот пробил в дальний угол.

Спустя минуту в штрафную «пенсионеров» ворвался Патрик ван Анхолт, который прострелил на Кристиана Бентеке. Тот просто подставил ногу.

«Челси» вышел на третью позицию, набрав 60 очков. Пока что все зависит от результата игры «Арсенала» и «Лестера». «Кристал Пэлас» занимает 14 место с 42 очками.