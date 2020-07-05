Рыбин: Победа над «Спартаком» была необходима, как глоток воздуха

Защитникпрокомментировал гостевую победу дан(3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить всех болельщиков "Тамбова" с победой, с такой долгожданной после вынужденного перерыва. Победа нам была необходима, мы прервали трехматчевую серию из поражений. Это как глоток воздуха для нас.

Что подумал, когда "Спартак" вышел вперед во второй раз? Эта наша болезнь. Мы смотрим и анализируем наши игры, но так получается. Было еще много времени отыграться, поэтому рук не отпускали, и футбольный бог нас наградил.

Первый гол "Тамбова"? Была быстрая контратака, мяч отскочил в подбор, который мы выиграли, и было два решения: пробить по воротам или отдать передачу. Но мне показалось, что Чуперка был в более выгодной ситуации и сделал на него передачу.

За счет чего "Тамбову" удалось одержать волевую победу? Мы продолжали делать свое дело и заслужили эту победу.

Победа над "Спартаком" в первом круге была более знаковая. С точки зрения турнирной таблицы, сегодняшняя победа больше значит для нас», — сказал в интервью клубному ТВ. 0