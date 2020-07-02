Артета: «Арсенал» находится на верном пути

Главный тренерподвел итоги победы в матче 32-го тура АПЛ против(4:0).

«Думаю, многое из того, что было в этом матче убедит наших игроков в том, что "Арсенал" находится на верном пути. Конечно, нам есть над чем работать, но мы двигаемся в правильном направлении.

Мы полностью переиграли соперника. Я доволен отношением своих футболистов к работе. Они верно понимают требования и учатся использовать недостатки противника себе во благо», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

«Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 21 очком располагается на последнем месте. 0