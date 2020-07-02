ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар» Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой
  • 22:49
    • Черевченко покинул тульский «Арсенал»
  • 21:59
    • «Краснодар» упустил победу в Ростове
  • 00:53
    • «Милан» спасся от поражения в матче со СПАЛом
  • 00:40
    • «Вест Хэм» вырвал победу у «Челси» благодаря голу Ярмоленко
  • 23:41
    • Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
    Все новости спорта

    Артета: «Арсенал» находится на верном пути

    Футбол Футбол Англии АПЛ Арсенал Норвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победы в матче 32-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Думаю, многое из того, что было в этом матче убедит наших игроков в том, что "Арсенал" находится на верном пути. Конечно, нам есть над чем работать, но мы двигаемся в правильном направлении.

    Мы полностью переиграли соперника. Я доволен отношением своих футболистов к работе. Они верно понимают требования и учатся использовать недостатки противника себе во благо», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

    «Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 21 очком располагается на последнем месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «МЮ» может стать неудержимым. Фернандеш и Погба процветают в дуэте
  • Вчера в 19:51
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Воспользуется ли «Реал» осечкой «Барсы»?
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» продлить серию неудач своего соперника?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие