УЕФА прокомментировал вспышку коронавируса в Португалии

Президент УЕФАпрокомментировал информацию о новой вспышке коронавирусной инфекции в Португалии.

Отмечается, что ряд городов севернее Лиссабона, где планируют доиграть розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, будут закрыты на карантин из-за COVID-19, также там запретят проведение массовых мероприятий.

«Я хочу поблагодарить премьера Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола страны, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира.

Уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В», — цитирует Чеферина Daily Mail.

Напомним, ЛЧ будет доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате. 0