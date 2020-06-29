«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

Махачкалинскийполучил лицензию РФС, которая позволит клубу выступить в первенстве ПФЛ и в розыгрыше Кубка России в сезоне-2020/21, сообщается на сайте команды.

Отметим, что ранее клубу лицензию выдали условно.

«Клуб предоставил комиссии (РФС) все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена», — говорится в заявлении.

В связи с наличием имеющейся задолженности перед бывшими футболистами, запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. «Анжи» может заявить на сезон не более 22-х футболистов. 0