«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон

«Анжи»
fc-anji.ru
Отметим, что ранее клубу лицензию выдали условно.
«Клуб предоставил комиссии (РФС) все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена», — говорится в заявлении.
В связи с наличием имеющейся задолженности перед бывшими футболистами, запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. «Анжи» может заявить на сезон не более 22-х футболистов. 0