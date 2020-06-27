«Ювентус» — «Лечче»: счет матча 4:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Уже на 31-й минуте «Лечче» остался в меньшинстве. Лучионе плохо обработал мяч, Бентанкур после перехвата уже был готов врываться в чужую штрафную, но Фабио, решив исправиться, совершил фол последней надежды, получив прямую красную карточку.

На 53-й минуте Роналду выпонлил аккуратную передачу на радиус штрафной, где Дибала мяч обработал и пробил точно в дальнюю девятку.

На 62-й минуте Куадрадо с правого фланга прострелил в центр штрафной, Роналду оказался первым на мяче, после чего Криштиану получил по ногам от Россеттини, заработав пенальти, который сам же и реализовал.

На 83-й минуте Роналду передачей пяткой запустил Игуаина к воротам, который ударом с левой ноги направил мяч под перекладину.

А минуту спустя Дуглас Коста вырезал передачу во вратарскую, откуда де Лигт головой занёс мяч в ворота «Лечче».

«Ювентус» одержал пятую победу подряд, команда продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А с семиочковым отрывом от «Лацио». «Лечче» находится на 18-й строчке. 0