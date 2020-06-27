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    Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Лечче»

    «Ювентус» — «Лечче»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Лечче» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 31-й минуте «Лечче» остался в меньшинстве. Лучионе плохо обработал мяч, Бентанкур после перехвата уже был готов врываться в чужую штрафную, но Фабио, решив исправиться, совершил фол последней надежды, получив прямую красную карточку.

    На 53-й минуте Роналду выпонлил аккуратную передачу на радиус штрафной, где Дибала мяч обработал и пробил точно в дальнюю девятку.

    На 62-й минуте Куадрадо с правого фланга прострелил в центр штрафной, Роналду оказался первым на мяче, после чего Криштиану получил по ногам от Россеттини, заработав пенальти, который сам же и реализовал.

    На 83-й минуте Роналду передачей пяткой запустил Игуаина к воротам, который ударом с левой ноги направил мяч под перекладину.

    А минуту спустя Дуглас Коста вырезал передачу во вратарскую, откуда де Лигт головой занёс мяч в ворота «Лечче».

    «Ювентус» одержал пятую победу подряд, команда продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А с семиочковым отрывом от «Лацио». «Лечче» находится на 18-й строчке. 0

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