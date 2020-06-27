Примера. «Сельта» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола»

С 26 по 29 июня в испанской Примере проходят матчи 32-го тура.

«Севилья» — «Вальядолид» 1:1

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» — 1:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыли гости — отличился Кико Оливас.

На 83-й минуте в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который реализовал Лукас Окампос.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» осталась на 4-й строчке.

Примера. 32-й тур «Севилья» — «Вальядолид» — 1:1 (0:1) Голы: Кико Оливас, 25 (0:1). Окампос, 83 — с пенальти (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес (Хоан Хордан, 46), Васкес (Эн-Несири, 66), де Йонг (Сусо, 46), Окампос (Рони Лопеш, 90+1), Эль-Хаддади«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Санчес, Антоньито, Бен Арфа (Алькарас, 61), Мичел (Энес Унал, 75), Сан Эметерио, Эрвиас (Э.Перес, 76), де ла Фуэнте (Оскар Плано, 76), Рубио (Начо Мартинес, 69)Предупреждения: Фернанду Режес, 12. Кунде, 59. Васкес, 60. Эрвиас, 71. Энес Унал, 82

«Атлетик» Б — «Мальорка»

27 июня, 15:00 мск

«Сельта» — «Барселона»

27 июня, 18:00 мск

«Осасуна» — «Леганес»

27 июня, 20:30 мск

«Атлетико» М — «Алавес»

27 июня, 23:00 мск

«Леванте» — «Бетис»

28 июня, 15:00 мск

«Вильярреал» — «Валенсия»

28 июня, 18:00 мск

«Гранада» — «Эйбар»

28 июня, 20:30 мск

«Эспаньол» — «Реал Мадрид»

28 июня, 23:00 мск

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

29 июня, 23:00 мск