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    Примера. «Сельта» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола»

    Подробности матчей 32-го тура испанской Примеры

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    С 26 по 29 июня в испанской Примере проходят матчи 32-го тура.

    «Севилья» — «Вальядолид» 1:1

    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» — 1:1.

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости — отличился Кико Оливас.

    На 83-й минуте в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который реализовал Лукас Окампос.

    «Вальядолид» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» осталась на 4-й строчке.

    Примера. 32-й тур
    «Севилья» — «Вальядолид» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кико Оливас, 25 (0:1). Окампос, 83 — с пенальти (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес (Хоан Хордан, 46), Васкес (Эн-Несири, 66), де Йонг (Сусо, 46), Окампос (Рони Лопеш, 90+1), Эль-Хаддади«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Санчес, Антоньито, Бен Арфа (Алькарас, 61), Мичел (Энес Унал, 75), Сан Эметерио, Эрвиас (Э.Перес, 76), де ла Фуэнте (Оскар Плано, 76), Рубио (Начо Мартинес, 69)Предупреждения: Фернанду Режес, 12. Кунде, 59. Васкес, 60. Эрвиас, 71. Энес Унал, 82

    «Атлетик» Б — «Мальорка»

    27 июня, 15:00 мск

    «Сельта» — «Барселона»

    27 июня, 18:00 мск

    «Осасуна» — «Леганес»

    27 июня, 20:30 мск

    «Атлетико» М — «Алавес»

    27 июня, 23:00 мск

    «Леванте» — «Бетис»

    28 июня, 15:00 мск

    «Вильярреал» — «Валенсия»

    28 июня, 18:00 мск

    «Гранада» — «Эйбар»

    28 июня, 20:30 мск

    «Эспаньол» — «Реал Мадрид»

    28 июня, 23:00 мск

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

    29 июня, 23:00 мск

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