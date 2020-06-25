«Саутгемптон» — «Арсенал»: счет матча — 0:2, обзор голов

Игроки «Арсенала»
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Гости одержали победу со счетом 2:0.
Счет в матче был открыт на 20-й минуте после грубой ошибки вратаря «Саутгемптона». Алекс Маккарти вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Эдварда Нкетиа. Футболист «Арсенала» убежал на пустые ворота и отправил мяч в сетку.
На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Джек Стивенс сбил Пьера-Эмерика Обамеянга, совершив фол последней надежды.
Еще через две минуты Джозеф Уиллок успешно сыграл на добивании, удвоив преимущество «Арсенала».
«Канониры» набрали 43 очка и поднялись на девятое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон», у которого 37 очков, идет четырнадцатым.
АПЛ, 31-й тур
«Саутгемптон» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: Нкетиа, 20 (0:1). Уиллок, 87 (0:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Редмонд, Ингс (Ромеу, 90+1), Обафеми (Лонг, 46)«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Бельерин, Тирни (Колашинац, 70), Холдинг, Джака, Себальос (Мэйтланд-Найлс, 80), Обамеянг, Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), СакаПредупреждения: Мустафи, 11. Сака, 47Удаление: Стивенс, 85