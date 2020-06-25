«Саутгемптон» — «Арсенал»: счет матча — 0:2, обзор голов

В 31-м туре Английской Премьер-лигипринимал

Гости одержали победу со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте после грубой ошибки вратаря «Саутгемптона». Алекс Маккарти вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Эдварда Нкетиа. Футболист «Арсенала» убежал на пустые ворота и отправил мяч в сетку.

На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Джек Стивенс сбил Пьера-Эмерика Обамеянга, совершив фол последней надежды.

Еще через две минуты Джозеф Уиллок успешно сыграл на добивании, удвоив преимущество «Арсенала».

«Канониры» набрали 43 очка и поднялись на девятое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон», у которого 37 очков, идет четырнадцатым.