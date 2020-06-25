«Локомотив»: в команде нет зараженных после матча с «Оренбургом»

Председатель совета директоровпрокомментировал информацию о том, что среди игроковвыявлены зараженные коронавирусом.

Мещеряков считает, что игроки «Оренбурга» заразились после матча с «Локо» ФК «Локомотив» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

На прошедших выходных «Локомотив» принимал «Оренбург» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги (1:0).

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, "Оренбург" приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, больных нет», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Матч «Оренбурга» и «Краснодара» должен состояться 27 июня. 0