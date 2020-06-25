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    «Локомотив»: в команде нет зараженных после матча с «Оренбургом»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что среди игроков «Оренбурга» выявлены зараженные коронавирусом.

    Мещеряков считает, что игроки «Оренбурга» заразились после матча с «Локо»
    Мещеряков считает, что игроки «Оренбурга» заразились после матча с «Локо»

    На прошедших выходных «Локомотив» принимал «Оренбург» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги (1:0).

    «В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, "Оренбург" приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, больных нет», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

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